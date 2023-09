Argentina. – La influencer Luciana Milessi, quien se hizo famosa en redes sociales debido a su gran fanatismo por el delantero argentino Julián Álvarez, sufrió una parálisis facial, luego de someterse a una liposucción de papada.

Tras recibir diversas críticas en redes sociales sobre su físico, la joven de 25 años de edad comenzó a someterse a varias cirugías estéticas, debido a que los malos comentarios la afectaron.

Luciana reveló que ella siempre tuvo una distorsión de la imagen de su cuerpo, esto la llevó a no estar conforme con su físico, sufriendo anorexia nerviosa sus 17 años de edad.

Posterior, cuando cumplió 18, se realizó la primera operación, la cual fue de aumento de senos, pasaron tres años de su primera cirugía, en los cuales estuvo luchando con la posesión de querer cambiar su físico, llegando a entrenar en el gimnasio de manera excesiva, hasta tres veces al día.

“Yo siempre tuve una distorsión de mi imagen, nunca estuve conforme. No me sentía cómoda. Eso me llevó a tener anorexia nerviosa a los 17 años y, a los 18, hacerme esta primera cirugía estética… después pasaron tres o cuatro años en los que yo estuve luchando contra la obsesión de mi cuerpo, pero recurría al gimnasio, a entrenar. Lo hacía todos los días, entre dos y tres veces por día”, relató.

Fue a través de sus redes sociales que Milessi, dio a conocer que, tras haberse hecho una liposucción de papada, sufrió una parálisis facial, luego de que en la cirugía se tocaran ramas nerviosas en su rostro.

La también tiktoker reveló durante la explicación que ya se había sometido anteriormente a más de cuatro operaciones.

«Me hice una liposucción en brazo, en panza, en piernas, en espalda y por segunda vez en la papada, cuando me operaron la papada, se tocaron ramas nerviosas en mi cara, lo cual provocó una parálisis facial e imposibilita que pueda sonreír bien y que mi boca se vaya para el costado.», explicó la influencer.

Además, salió a hablar de su caso, luego de que le llegaran muchos mensajes de mujeres diciéndole que quieren someterse a operaciones estéticas como ella, por lo que se puso a pensar sobre qué es lo que está trasmitiendo, y habló para concientizar a sus seguidoras.

«Esta secuela de la cirugía me hizo reflexionar un montón y hacer mucha introspección y pensar un poco en lo que yo había hecho, recibo un montón de mensajes, todos los días de ustedes diciéndome ‘ay yo también quiero operarme toda’, de chicas muy jóvenes, y me puse pensar qué mensaje es el que estoy trasmitiendo», comentó.

Luciana dijo estar a favor de que las personas quieran cambiar su cuerpo porque sientan la necesidad de hacerlo.

ADVERTISEMENT

«Yo estoy súper a favor de que cuando no te guste algo de tu cuerpo, veas o busques la forma de no sé cambiarlo o mejorarlo, pero por ti misma, porque tú quieras hacerlo y realmente sientes la necesidad de hacerlo, y porque en ti va a implicar algo muy positivo», señaló.

Sin embargo, destacó que cuando se trate de un cambio mediante una operación estética, este se haga con responsabilidad, estando consiente de los riesgos y de lo que podría salir contraproducente.

«Pero cada cosa que hagas ya sea como una intervención quirúrgica o lo que sea, hacerlo realmente con responsabilidad, y sabiendo lo que implica y los riegos que tiene y lo que puede pasar», destacó.

Con Información de Comunicado