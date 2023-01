TikTok es una plataforma que está conquistando a todos los usuarios sin importar su edad, ejemplos de ello hay muchos. Uno de los más recientes fue el video en el que una abuelita se reencontró con un novio de su juventud y se casó con él, causando ternura entre los miles de internautas que vieron el clip.

Ahora, otra abuelita está causando sensación en redes sociales, pues a sus 92 años compartió una lista de metas a cumplir en este nuevo año 2023, sorprendiendo y causando risas entre los usuarios.

Una abuelita compartió a través de su cuenta en TikTok (@grandma_doniak) un video en el que anunció su lista de metas a cumplir en este 2023, mencionando cosas como “arrasar cada día” del año y llegar al billón de suscriptores. Lo que causó risa entre los usuarios fue que el mayor propósito de la abuela es no escribirle a ninguno de sus ex, algo que calificó como sencillo pues “la mayoría de ellos están muertos”.

La abuelita tiktoker también comentó que una de sus metas es seguir con vida en este 2023, pues aún no quiere irse de este mundo.

“No quiero irme todavía. ¿Qué harían sin mí?” dijo la abuelita.

El video que ya cuenta con más de 319 mil vistas y 4 mil comentarios causó sensación entre los internautas, quienes le desearon una larga vida a la abuelita y la felicitaron por su actitud positiva frente a la vida.

“Estar soltera y alejarte de tus ex te mantendrá con vida por mucho más tiempo” comentó un usuario.

“No hay razón para vivir si no arrasas cada día” dijo otro usuario.

“Lloraré si no sigues con vida” mencionó una usuaria, ocasionando que la abuelita le responda “No llores, arrasa”

Hasta el momento, Droniak suma más de 6 millones de seguidores en su cuenta de TikTok, en la cual también comparte videos en los que bromea sobre su edad y da consejos para lograr vivir por mucho tiempo.

@grandma_droniak you always ask for my life advice so here is it in one video for you. youre welcome and let me know if you have questions love you ♬ original sound – grandma_droniak

Con información de Milenio