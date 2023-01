El hombre aseguró que intentó hablar con los dueños del pitbul. “Les dije que tenían que sacrificar a ese perro porque si no lo hacía yo, palabras textuales”. Sin embargo, la familia negó que el perro no fuera suyo. Fue entonces cuando el señor Ernalz decidió tomar el asunto en sus manos, pues comentó que «La decisión mía y de cualquier padre hubiera sido la misma. Tenés que ser muy cobarde para hacerte el boludo y seguir el proceso legal que no llega a nada».

Tomando “el cuchillo para los asados con amigos” Alberto Arnalz subió a su camioneta en busca del pitbull, mismo que fue identificado por los amigos de su hijo. El padre comenta que el animal no tardó en salirles al encuentro y, que al verlo, su primera impresión fue de sorpresa al pensar que su hijo se salvó de milagro del ataque de un perro así. “Apenas me vio, el perro automáticamente se me puso enfrente. Lo primero que se me vino a la cabeza es cómo mi hijo se pudo salvar de ese perro».