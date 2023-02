México.-En la tarde del pasado jueves 2 una mujer causó sensación al ser captada siendo cargada y sacada por la fuerza por las custodias del penal donde había estado presa. De acuerdo con los reportes de ese momento, la ex prisionera se rehusaba a dejar la cárcel pues no se sentía feliz por su libertad y tuvieron que sacarla hasta el estacionamiento del edificio cargando. Sin embargo, el caso es mucho más complicado y más serio.

Se trata de María Luisa Villanueva Márquez, quien estuvo presa durante 25 años por el delito de secuestro en el Centro de Reinserción Social (Cereso) Femenil de Atlacholoaya en el estado mexicano de Morelos. Tanto ella como autoridades de la Secretaría de Gobernación federal (Segob) afirman que fue presa injustamente. La razón por la que se negaba a dejar el penal era porque buscaba justicia y el reconocimiento público de su inocencia.

«Ya habíamos obtenido el compromiso de la Fiscalía General de Justicia para buscar y procesar a los exagentes judiciales que me detuvieron una tarde del 6 de enero de hace 25 años y me sometieron a tortura para fincarme el delito», denunció afuera del Cereso, según recogieron medios que se encontraban presentes en el lugar. La mujer también señaló: «no me imaginé mi salida tan violenta. Estoy aquí, estoy viendo la calle y no me hace feliz».

#AlMomento | 🔴 María Luisa Villanueva recuperó su libertad esta tarde después de 25 años presa, acusada del delito se secuestro. Así fue su salida del Cereso de Atlacholoaya. pic.twitter.com/WxQ0dKZphB — PuntoPorPuntoTV (@PuntoPorPuntoTV) February 2, 2023

Villanueva Márquez aseguró que aún hay procesos pendientes, como «una investigación de la Fiscalía que va a cerrar el 15 de febrero», por lo que no entiende que la sacaran por la fuerza por mandato del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Morelos. Afirma también que la autoridad correspondiente, el presidente del Poder Judicial de la entidad, Luis Jorge Gamboa Olea, ha sido omiso de su caso. También protestó la decisión de ser liberada:

«He luchado para demostrar mi inocencia. Para mis agresores no puedo pedir para ellos consideración, pues han destruido los mejores años de mi vida. En mi opinión siempre me ha parecido una infamia aceptar el beneficio de preliberación porque lo considero como una limosna del poder público. […] Hoy al mediodía me hablaron para decirme que tenía que salir en libertad y yo les dije que no que yo agotaría las investigaciones y me atenía a ese procedimiento y me sacaron por la fuerza. Yo no les firme nada», dijo a los medios.

Después de varios años recluida en el penal de Atlacholoaya, María Luisa Villanueva, acusada de secuestro, fue liberada por orden del TSJ #Morelos; al salir pidió a #AMLO voltear a ver casos como el de ella; había advertido una huelga de hambre pic.twitter.com/IVqC5p5ENL — Multimagen (@Multimagen_Info) February 2, 2023

Pide apoyo a AMLO

Ante la falta de resolución de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos, Villanueva Márquez solicitará apoyo al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Por su parte, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob afirmó que «desde el Mecanismo contra la Tortura Sexual […] celebramos la liberación de María Luisa Villanueva detenida injustamente hace 25 años».

¿Qué dicen las autoridades?

El funcionario aseguró que «continuamos trabajando con la Fiscalía de Morelos para que se castigue a los responsables y no queden impunes estos crímenes». El 6 de enero de 1998 Villanueva fue detenida y posteriormente sujeta a tortura y abusos sexuales. Dejó dos hijos de 11 meses y ocho años, quienes quedaron en el desamparo. El 2 de junio de 1997 fue condenada a 30 años de prisión acusada de formar parte de la banda que secuestró a la menor Sara Saskia Seligman el 22 de junio de 1997.