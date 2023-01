Puebla.- Una joven identificada como Jaizkibel denunció un intento de feminicidio por parte de su expareja, sin embargo, cuando la policía llegó al lugar, lo dejaron libre.

“Mi hijo salió a pedir ayuda. Los policías me dijeron que se lo tenían que haber llevado detenido, por las agresiones que yo tenía, y no se lo llevaron. Él tiene dos denuncias por violencia intrafamiliar, tengo fotos, de años atrás, de las agresiones que me hacía”, menciona la víctima en un video que compartió en redes sociales.

En la grabación, Jaizkibel narró algunas se las agresiones que sufrió por parte de su expareja Irving Mauricio; además de que ha recibido amenazas.

“Si me pasa algo a mí o alguien de mi familia, los hago responsables a él y su familia porque el día hoy su mamá me amenazó, hay pruebas y videos”, puntualizó.

La mujer relató que durante toda su relación sufrió agresiones, pero las toleró ya que el hombre le aseguró que iba a parar con la violencia.

El intento de feminicidio ocurrió el pasado 19 de enero, ya que la mujer discutió con su expareja debido a que el hombre golpeó a su hijo. Hasta ahora, las autoridades de Puebla no se han pronunciado acerca del caso.

“Se me fue encima. Me dio de puñetazos, tengo un chichón en la cabeza y sus manos marcadas en el cuello porque me sujetó y ya me estaba ahorcando, yo ya no podía respirar, como puede, le grité a mi hijo que pidiera ayuda”, relató.