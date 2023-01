México.-No cabe duda que el impacto y la polémica de la canción «Music Sessions #53» que Shakira le dedicó a su expareja Gerard Piqué ha llegado a diversos rincones del mundo y México no sería la excepción, pues un restaurante aprovechó el juego de palabras para usar la cara del exfutbolista para tirar chicles masticados, algo que fue muy aplaudido por los fans de la colombiana.

Fue por medio de un video que rápidamente se ha vuelto viral en TikTok, donde se dio a conocer el local Casa Corazón, situado en el centro del estado de Aguascalientes, mismo en el que fue colocada esta curiosa iniciativa con fines ecológicos.

Por tal motivo, el local aprovechó una de las frases de la canción que ha generado polémica desde su lanzamiento el pasado 11 de enero, y decidió colocar el rostro del exjugador del Barcelona para que las personas puedan colocar su chicle masticado, en vez de tirarlo en la calle.

El clip fue dado a conocer por la cuenta @Jinchūriki, misma que realizó el post acompañado de una leyenda que decía “Mientras tanto en Aguascalientes”. En ella se mostró un enorme anuncio con la cara de Piqué y junto una frase que dice “SalPIQUÉ su chicle aquí”.

Según las imágenes mostradas en la reproducción, se puede observar que el anuncio ya ha sido usado varias veces, pues ya cuenta con varias gomas de mascar que han sido colocadas estratégicamente en la foto, en zonas como la nariz y los ojos.

Fans de Shakira aplauden iniciativa “Salpique aquí”

Como era de esperarse, los fans y seguidores de Shakira aplaudieron la iniciativa de este restaurante en Aguascalientes, incluso ya hasta comenzaron a preguntar donde se encuentra el lugar para ir a colocar su chicle.

«Idea original para no dejar el chicle en el suelo», «Cualquiera que pase por ahí coloquen un chicle por mi jajaja», «Que lástima que no vivo ahí», «Súper idea pongan uno por mí y si ponemos uno en cada ciudad» y «Este Pique se ganó de enemigos toda Latinoamérica», fueron algunos de los comentarios.

