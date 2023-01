Nallely al ver la situación en la que estaba, decidió grabar con su celular lo que estaba pasando para tener pruebas de lo sucedido, sin embargo, el hombre le arrebató el teléfono para que dejara de grabarlo.

“Esto pasó en Nuevo León, en Guadalupe. Pareciera cosa adrede, pero creo que él ya me había visto. Cuando se paró, me abrió la puerta e inmediatamente me quitó mi mochila, ahí empezó todo. Él hubiera no existe y la verdad en esos momentos yo solo quería tener evidencia de todo porque no falta la persona que juzga u opina. El único culpable de todo es EL por sobrepasarse con una mujer’”, narró la joven en su publicación de Facebook.

Durante el video, además se puede apreciar que el taxista la abraza pesar de la negativa de Nallely, lo que la pone aún más nerviosa.

“A ver dime, ¿Qué te pasó? ¿No te gusta que te halague? Tranquila, tienes miedo o ¿qué?, ¿por qué? ¿conmigo? Tranquila, ahorita me voy por Plutarco, si me voy la Reynosa, la que va a la Expo va a haber mucho tráfico, mejor me voy aquí por Plutarco, ahí te voy a dejar’”, dijo el taxista.

