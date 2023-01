México.-Vaya revuelo el que ha generado la nueva canción de Shakira dedicada a Gerard Piqué. El miércoles se estrenó mundialmente la colaboración de la artista colombiana con el productor y rapero argentino Bizarrap, pero no solo el exjugador del Barcelona salió afectado, también la marca de relojes Casio, de quien la cantante se expresó despectivamente.

¿Qué dice la canción de Shakira de Casio?

En las Music Sessions de BZRP, Shakira dedica una estrofa de la canción para compararse con Clara Chía, la nueva pareja del padre de sus dos hijos, utilizando una analogía de relojes en la que la colombiana se autodenomina como un «Rolex», mientras que a la española la tacha de ser «un Casio» de forma despectiva.

«Cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por Casio, vas acelerado, dale despacio», dice Shakira en el nuevo tema, que con solo una hora de haberse publicado superaba los 4 millones de vistas en YouTube.

Casio le contestó a Shakira Así como la nueva canción de Shakira se hizo tendencia en redes sociales, también lo fue la marca de relojes Casio, que al saberse aludidos en el tema de la colombiana publicaron un mensaje utilizando la imagen de otros artistas mundialmente famosos que orgullosos utilizan dicha marca, que también fabrica instrumentos musicales y otros artefactos.

«Hoy tenemos bastantes notificaciones por una mención a CASIO en una canción. Los (relojes y teclados) y las (calculadoras) CASIO son de y para toda la vida», dice el tuit de la marca japonesa con una ilustración de Daft Punk.

Dicha mención ha sido considerada como un recado «con chanfle» para la cantante latina, en alusión a que, le guste o no, Piqué será parte de su historia para la toda la vida como padre de Milán y Sasha, los hijos que procrearon durante más de una década de relación amorosa.

¿Qué dice la nueva canción de Shakira y BZRP? En un sencillo video en el que se ve a Shakira en un estudio con Bizarrap detrás de ella, pone en evidencia su sentir en torno al rompimiento con Piqué, aunque igual exalta el empoderamiento femenino con la frase “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

«Sorry, baby / Hace rato, yo ya debí botar a ese gato / Una loba como yo no está pa’ tipos como tú / A ti te quedé grande / Por eso estás con una igualita que tú». Otra parte destacada es en la que señala la deuda que tiene con Hacienda, de la cual culpa a su expareja, para de ahí apuntar directamente a Clara Chía, la tercera en discordia.

«Me dejaste de vecina a la suegra / con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda / te creíste que me heriste y me volviste más dura / las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan / tiene nombre de persona buena / clara – mente, no es como suena / clara – mente, es igualita que tú».

