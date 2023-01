Respecto a este asunto señaló una vez que se tomó la decisión de traer médicos del extranjero debido a que en México hay escasez de personal médico debido a la política en materia educativa de administraciones pasadas, que impidió que millones de jovenes estudiaran medicina ya que no eran admitidos en las universidades. En particular, apuntó que no hacen falta especialistas dispuestos a trabajar en zonas remotas.

“Los conservadores critican que traemos médicos de Cuba. La respuesta es muy sencilla: es porque no los tenemos; se abandonó la educación y la salud. Los conservadores conciben que educación y salud son privilegios, para nosotros son derechos de nuestro pueblo”, aseveró.