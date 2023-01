La famosa subió una foto suya acompañada de un mensaje que decía: ‘Gracias a Piqué nadie se acuerda de mí’.

De igual manera, dijo que le dan gracia los memes sobre ella y agradece que la involucren en todos los temas o que sea culpable de todo.

Asimismo, pidió que no la olviden y destacó que los comentarios en su contra no la afectan siempre y cuando no haya niños involucrados.

Así que no, de favor no me olviden. Por ahora distráiganse con Piqué, pero después vuelvan, siempre vuelvan. Porque si algo hago, de un tiempo acá, es amar a mis haters. No sería la misma sin su ‘odio’, que en realidad es admiración”, finalizó.