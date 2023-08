México. – El presidente Andrés Manuel López Obrador, consideró que Marcelo Ebrard está en su derecho a inconformarse, como lo hizo el miércoles cuando denunció un «acarreo monumental» a favor de Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, aclaró que él ha dado la instrucción de que no se usen recursos públicos para favorecer a alguno en el proceso.

«Está en su derecho. Es normal, y además tiene el derecho de hacerlo, y hay la instrucción de que no se use al gobierno ni mucho menos el presupuesto para favorecer a nadie. «Marcelo y Adán, Claudia y todos me conocen perfectamente, saben que no tengo una doble moral o un doble discurso, saben que no nos metemos y que se acabó el ‘dedazo’ y que es el pueblo el que va a decidir», planteó ayer.

En conferencia de prensa previo al sorteo de las empresas que se encargarán de realizar cuatro encuestas, Ebrard denunció el uso de la Secretaría del Bienestar y de brigadas para favorecer a Sheinbaum.

«Están usando masivamente a la Secretaría del Bienestar en todo el país, están utilizando las brigadas para decirle a la gente que el Presidente quiere que sea Claudia, están haciendo un acarreo de veras monumental», lanzó Ebrard.

En respuesta, el partido aseguró que ha actuado de manera imparcial y transparente, conforme al estatuto.

Pío López asegura que sí hay apoyo

Pío López Obrador, hermano del presidente y parte del equipo de Marcelo Ebrard, criticó el proceso de Morena y aseguró que hay un operativo del Gobierno federal para apoyar a Claudia Sheinbaum.

«El proceso está viciado de origen porque al amparo del Gobierno federal se está aplicando un operativo de Estado a través de las estructuras de los programas sociales de la Secretaría del Bienestar para favorecer a un aspirante al estilo del PRI de los ochentas», afirmó Pío López Obrador.

Con Información de Comunicado