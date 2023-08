México.-La reconocida influencer Yeri Mua ha causado alarma entre sus seguidores al compartir en sus historias de Instagram que ha sido hospitalizada de emergencia. La creadora de contenido expresó que comenzó a sentirse mal antes de llegar a su universidad, por lo cual tuvo que acudir inmediatamente al hospital.

En su camino a la escuela, Yeri Mua compartió detalles de su situación de salud y su intento por continuar con sus responsabilidades de la escuela, ahora que decidió retomar sus estudios.

«Ya vamos de camino a la escuela, ya vengo aquí con mi outfit muy perro, un taconsote. No van a soportar mi outfit de perrita estudiantona, creo que me van a hacer un examen psicométrico, algo así me dijeron. Si les soy sincera, tengo muchas náuseas, me siento muy mal por lo que ayer fui al hospital», mencionó la influencer cuando se dirigía a la universidad.

¿Qué fue lo que sucedió con Yeri Mua?

Posteriormente, compartió su experiencia hospitalaria: «Me internaron, chicos. Hace rato intenté ir a la uni pero empeoré porque me mandaron reposo. Pongan primero su salud porque por poner siempre otras cosas como prioridad ahora mi cuerpo está respondiendo así. Espero poder hacer live al ratito que me sienta mejor y explicarles qué me está pasando. Las quiero», afirmó.

La influencer aseguró que los médicos tuvieron que realizarle diferentes estudios para determinar qué fue lo que le sucedió, aunque cree que es debido al cansancio que su cuerpo está experimentando por el estrés al que se ha sometido en las últimas semanas.

«No pensé que fuera para tanto y terminé así. Ya me dieron de alta, ahorita les platico porque ando comprando los medicamentos. Todavía me hace falta contarles qué me diagnosticaron, me hicieron demasiados análisis, me picaron como dos veces, fue horrible, pero aun así vamos a la escuela porque tengo que cumplir. Así que vamos de camino con mi bolsita, con mi pluma Swarovski, traigo todo», relató en una de sus historias de Instagram.

La influencer veracruzana, conocida por su transparencia y conexión con sus seguidores, ha generado preocupación y mensajes de apoyo por parte de sus fanáticos en redes sociales. Mientras sus seguidores aguardan más detalles sobre su diagnóstico y recuperación, aunque el día de hoy explicó que si los médicos ven avance en su tratamiento, hoy mismo podría ser dada de alta.

