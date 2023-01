Desde su humilde hogar, es trasladado en moto por unos de sus vecinos hasta la calle Mastelero del mismo municipio, donde sin perder tiempo recoge su triciclo cargado de chayotes, chile morrón y cilantro, que va ofreciendo por todas las calles hasta que le dan las cuatro de la tarde, hora en que termina su jornada laboral.

El oficio de Don Chuita no es fácil como parece, pues su ceguera es total, no puede ver el camino que debe recorrer, pero su memoria no le falla y tiene grabado en ella, cada paso o referencia que lo lleva a cubrir una ruta que se fijó desde hace años.