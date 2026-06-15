Ciudad de México, Ciudad de México.– El periodista y comentarista deportivo Mauricio Ymay emitió un comunicado público en el que ofreció una disculpa por las declaraciones que realizó recientemente durante un podcast, mismas que generaron una fuerte controversia en redes sociales y entre distintos sectores de la sociedad.

A través de sus plataformas digitales, Ymay aseguró que ha escuchado y leído las reacciones provocadas por sus comentarios, señalando que su intención era expresar su deseo de que la inauguración de la Copa del Mundo 2026 se desarrollara en un ambiente de orden y seguridad. Asimismo, afirmó que nunca buscó descalificar, minimizar o faltar al respeto a ninguna causa social ni a las personas que las representan.

La polémica surgió durante una emisión del podcast Off The Record, conducido por Andrés Vaca en YouTube, en el que participaron también otros comunicadores deportivos. Durante una conversación sobre las manifestaciones que coincidieron con la inauguración del torneo en la capital del país, Ymay expresó su inconformidad por los bloqueos viales y sugirió medidas de fuerza para evitar futuras afectaciones a la movilidad. El fragmento se viralizó rápidamente en redes sociales y provocó una ola de críticas.

Las protestas se llevaron a cabo en el marco del partido inaugural entre México y Sudáfrica, celebrado el 11 de junio, y estuvieron encabezadas por diversos colectivos y organizaciones sociales. Entre ellos destacaron integrantes de la CNTE, familiares de personas desaparecidas, madres buscadoras, transportistas y campesinos, quienes aprovecharon la atención internacional para visibilizar sus demandas. Las movilizaciones ocasionaron cierres en importantes vialidades como Calzada de Tlalpan y Paseo de la Reforma.

Tras la difusión de sus declaraciones, usuarios y colectivos acusaron al comunicador de minimizar problemáticas sensibles como la crisis de desapariciones en México y de promover respuestas represivas ante las manifestaciones. En respuesta, Ymay expresó que, como padre, hijo y esposo, le resulta imposible ser indiferente al dolor y la incertidumbre que enfrentan miles de familias mexicanas, por lo que ofreció una sincera disculpa a quienes se sintieron agraviados.

La controversia ha reavivado el debate sobre la responsabilidad de los comunicadores al abordar temas sociales durante eventos de gran relevancia internacional. Ymay, quien cuenta con más de dos décadas de trayectoria en medios deportivos y ha participado en coberturas mundialistas, concluyó su mensaje agradeciendo las críticas recibidas y reiterando su compromiso con una comunicación más responsable y respetuosa.