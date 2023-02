EU.-En Hawái, una roca de 1.5 metros de ancho y alto cayó sobre una vivienda cuando la familia se encontraba dentro. Aún no hay explicación para lo sucedido.

Un gran susto se llevó una familia luego de que una roca cayera sobre su vivienda, traspasando paredes y causando pánico entre los habitantes.

A través de Twitter se difundió el video del momento exacto donde la piedra cae y casi hiere a una mujer que se encontraba a unos metros de donde fue el golpe.

Los hechos ocurrieron en Honolulu, Hawái, donde autoridades señalaron que además de la casa, el objeto dañó un automóvil a su paso alrededor de las 23:45 horas.

No hay indicios de por qué cayó roca sobre casa en Hawái

Encargados de Protección Civil en Hawái indicaron que aún se desconoce qué causó el desprendimiento de la roca y causó que cayera sobre una vivienda con una familia dentro.

Esta tenía una medida de 1.5 metros de alto y ancho, por lo que de haber lesionado a alguien, probablemente habría perdido la vida.

Aunque no hay una razón clara, habitantes de la zona señalaron que el suceso pudo haber ocurrido debido a que en los últimos días se han registrado lluvias intensas.

El Departamento de Planificación y Permisos de la Ciudad acudieron al lugar para evaluar el área, mientras que la familia aún permanece con la piedra dentro de su casa.

A massive boulder smashed through a home in Palolo Valley almost hitting the owner inside. @KHONnews #news#breakingnews#hawaii#khon2news pic.twitter.com/KGoVLXeaDJ

— Max Rodriguez (@maxrrrod) January 30, 2023