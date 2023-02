México.-Fue a través de una entrevista para el canal de Youtube de Gustavo Adolfo Infante, que el señor Octavio Pérez Ocaña, dio a conocer que el caso está en manos de las autoridades correspondientes.

Así enfatizó que ofrece una recompensa por un policía prófugo y no parará hasta que todos los implicados en el caso queden detenidos.

“Yo pongo orden a quien le tenga que marcar, al fiscal, al presidente, al gobernador, a quien le tenga que marcar para que nos abran la puerta. Con los de corrupción checamos de los que estuvieron en la escena del crimen, los que acordonaron, el que le agarro la a mi hijo y el que estuvo robándole sus cositas a mi hijo, también se van a la cárcel” indicó.

También expresó, aunque realizar justicia en el caso de su hijo, no se lo devolverá, sí le podrá calmar el dolor.

Por su parte comentó el señor, “yo he hecho el trabajo, investigando como si fuera policía o investigador privado, les he presentado las investigaciones y ellos han estado de acuerdo cínicamente en aceptarla, no les queda de otra”.

Indicó, el que mata a mi hijo, ‘Leopoldo N’ ya se encuentra en el reclusorio y siguió “Gerardo N es el prófugo de la justicia, es el que yo investigué y andaba en Veracruz y se le escapó a la Fiscalía, pero ya emitieron la ficha roja de la Interpol y eso es primordial porque ya voy a ofrecer una recompensa por el tipo ese”, explicó.

Asimismo mencionó, aun no hay una cifra establecida para la recompensa, inicialmente podrían ir con 500 mil pesos y alcanzar hasta 1 millón. “Se está ofreciendo una recompensa, sí; sin embargo, la Fiscalía no nos da como tal un monto, lo único que sé, hasta donde tengo entendido, se va a pedir por él, el monto máximo autorizado”.