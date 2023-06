México.-La reconocida influencer Yeri Mua ha generado polémica una vez más al revelar que sigue embarazada, a pesar de haber informado previamente a sus seguidores que había interrumpido su embarazo. Yeri Mua decidió romper el silencio y compartir la verdad sobre su situación.

Es importante mencionar que el padre del bebé es Naim Derrechi, su ex pareja. En los últimos días, la expareja ha estado envuelta en una serie de acusaciones mutuas, donde se han mencionado presuntas situaciones de violencia física, como agresiones con cuchillos, golpes e intimidación, así como la mencionada interrupción de un embarazo.

Sin embargo, Yeri Mua decidió aclarar los hechos a través de sus historias de Instagram, revelando que en realidad nunca interrumpió su embarazo y que solo mencionó eso porque prefería llevar su maternidad en privado. Expresó su descontento por haber sido expuesta públicamente sin su consentimiento.

Aunque admitió que en un principio había considerado la posibilidad de un aborto, decidió continuar con su embarazo. Sin embargo, ha recibido numerosas críticas por parte de sus detractores debido a las revelaciones hechas por Naim Derrechi. Ante esta situación, Yeri Mua ha decidido separarse de Naim y presentar una denuncia ante las autoridades.

«No le voy a dar el gusto a nadie de que seas padre, nunca llevará tu apellido. Estoy enojada porque esta persona hizo público mi deseo de abortar para presionarme. Pero no le voy a dar el gusto. A pesar de que Naim me golpeaba, no quiero que el bebé nazca. Tengo muchas cosas en la cabeza», expresó la influencer.

En sus historias de Instagram, Yeri Mua compartió videos y documentos que demuestran el momento en que descubrió su embarazo. En los videos, se puede observar a la influencer junto a sus amigos, revelando la noticia. Posteriormente, muestra pruebas positivas de su embarazo y visita un hospital para realizarse un ultrasonido y conocer a su bebé por primera vez.

«Me siento muy nerviosa porque es la primera vez que tengo un bebé dentro de mí, lo quiero», se lee en los videos de Yeri Mua. Durante la documentación de su embarazo, la influencer reveló que en ese momento sus padres no estaban al tanto de su situación, ya que deseaba estar segura antes de compartir la noticia con ellos.

«En este punto, mis padres ni siquiera lo saben. Quería estar segura de todo», escribió Yeri. Sin embargo, después de mostrar estas pruebas, Yeri Mua mencionó que dejó de documentar el proceso de su embarazo porque necesitaba estar segura de si realmente deseaba ser madre.

«Dejé de documentar el proceso después de ver la radiografía. ¿La razón? Necesitaba estar segura de mi decisión… Tenía tantas dudas y no quería pasar por un embarazo tormentoso», compartió la influencer en sus historias de Instagram.

La decisión de Yeri Mua de continuar con su embarazo a pesar de las circunstancias y las críticas recibidas ha generado un intenso debate en las redes sociales, donde seguidores y detractores expresan opiniones encontradas sobre su elección.