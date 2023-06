México.-Sofía Niño de Rivera fue la invitada del podcast Creativo #346 de Roberto Martínez, en el que habló de su carrera en el mundo de la comedia y la reciente polémica en la que se vio envuelta con Ricardo O’Farril.

La standupera se encontraba platicando con Roberto sobre el proceso creativo por el que pasa para sacar material, comentando que en momentos puede darse que hay alguna voz en su cabeza pensando si lo que está haciendo le será útil, asegurando que a veces es bueno y malo tenerla, y que es importante saber dónde poner su energía.

Un ejemplo de esto, fue la polémica en la que se vio envuelta por las declaraciones de Ricardo O’Farrill, compartiendo que le pareció muy triste verlo pasar por esta crisis y cómo esto impacto al mundo del Stand Up.

“Fue un tema muy difícil y fue algo muy difícil de ver, la cantidad de views que me subieron en las historias para ver qué contestaba yo, porque el chisme, a la gente le encanta el chisme, me empezó a apagar, se hizo un ambiente super negativo alrededor del Stand Up, la gente quería ver sangre”.

Niño de Rivera aseguró que le dio mucha tristeza ver a Ricardo pasar por tal crisis, ya que era algo que se veía venir desde hace tiempo, pues hubo cosas que el público no conoce y anticipaban dicha situación.

“Lo que más me preocupó a mi fue la reacción del mundo, los titulares… la gente empieza a tomar partido, empieza a existir el bien y el mal… te empieza a llegar una ola de negativismo”.

Sofía aseguró que su experiencia le permitió saber que pese a lo que sucedía, lo más prudente era esperar y no responder.

Además, la comediante aseguró que se encuentra en contacto con personas cercanas a O’Farrill para saber qué está pasando y que espera que puedan ayudarlo, sin embargo, no piensa invertir su energía en intentar cambiar el pensamiento de personas que deciden creer en las declaraciones de Ricardo.

