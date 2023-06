México.-Wendy Guevara se ha posicionado en redes sociales como una de las concursantes favoritas para convertirse en la ganadora del reality show La Casa de los Famosos México, pues desde que ingresó a este concurso no ha dejado de alegrar el día a día de los televidentes y de sus compañeros.

La personalidad tan natural y espontánea de Wendy Guevara es lo que la ha hecho convertirse en una de las favoritas de los televidentes. Sin embargo, la reconocida influencer que se volvió viral por su video de Las perdidas se muestra preocupada por una situación que la avergüenza con sus compañeros.

Wendy se percató que comenzó a crecerle el vello en distintas partes de su cuerpo, desde la barba, los brazos y las piernas, a pesar de esto, no dudó en acercarse a sus compañeros y mostrarles los resultados no de asistir a sus sesiones de depilación.

“Me hago láser, si me empiezo a rasurar y todo me va a salir negra. No mam**, mira. Ya me esta saliendo barba, w** ¿No me dejaran ir al láser y regresar al programa?”, dijo Wendy a sus compañeros.

Compañeros como Paul Stanley y Emilio Osorio reaccionaron con bromas, el hijo de Niurka dijo entre risas que “se estaba convirtiendo en hombre lobo”.

¿Quién es Wendy Guevara?

Wendy Guevara es una influencer y empresaria trans mexicana que saltó a la fama en 2017, al protagonizar un video que se viralizó en Facebook, donde pedía ayuda junto a su amiga Paola Suárez.

El video lo grabaron después de tener una cita doble con un par de chicos en León, Guanajuato, asegurando que los hombres se fueron y las dejaron solas: “¡Estamos perdidas, perdidas, PERDIDAS!”.