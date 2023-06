México.-Medio Metro se volvió viral por supuestamente hacer un chiste sobre la muerte de Debanhi Escobar, sin embargo, el comediante afirmó que la publicación se hizo en una cuenta falsa.

“Ya reporté esa cuenta. No soy soy, es alguien se hace hace pasar por mí. Yo no me meto con gente, yo apoyo a la gente”, afirmó.

Familia de Debanhi

Por su parte, Mario Escobar, padre de la víctima de feminicidio, indicó en una entrevista que le molesta tal suceso, pero «es mucho más molesto que no haya resultados para el peritaje de mi hija, cuando buscamos justicia”.

En cuanto a Medio Metro, lo calificó como una persona sin corazón y dijo que cómo puede pedir respeto y que no se burlen de él, si él hace esos chistes de mal gusto.

“Si hizo o no hizo, ¿cuántos días pasaron para que él dijera que no fue? No se vale revictimizar a las personas que estamos pasando por esto”, mencionó.

El chiste

En Twitter, Medio Metro habría compartió una imagen en la que se le ve flotando boca abajo en una piscina. “Ya estamos sacando el paso de Debahni, mi gente. Algo bien”, escribió en la publicación.

Esta no es la primera vez que un comediantes utilizan la muerte de Debanhi Escobar para hacer un chiste. Durante el 2022, Platanito también se volvió viral y recibió duras críticas por hacer lo mismo.