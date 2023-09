México.-Martha Figueroa recordó que perdió a su primer hijo por una supuesta negligencia médica; aunque la conductora de televisión no suele hablar de su vida privada, en esta ocasión lo hizo durante la transmisión del reality show El Hotel VIP.

Fue durante una conversación con Mariana Echeverría donde Figueroa contó uno de los momentos más tristes de su vida.

La colaboradora de Hoy recordó que tanto ella como su esposo esperaban con ansías la llegada de su primer hijo, incluso calificó su embarazo como ‘perfecto’.

“Estuve mucho tiempo en trabajo de parto… me acuerdo estar en la sala de parto, acostada, mi marido grabado con la video, ‘ya nació, ya nació’… y no oigo que llora. Entonces le pregunto: ‘¿Por qué no llora? y ya no me acuerdo nada”, comenzó explicando.

De acuerdo con Martha, después de varias horas de trabajo de parte, tuvo a su bebé, sin embargo, no escuchó su llanto: “Desperté más tarde y estaba el doctor sentado y le pregunté: ‘¿Qué pasó, doctor y mi bebé?’ y me respondió: ‘Se está complicando, tienes que ser fuerte’”.

ADVERTISEMENT

Tras despertar, Martha Figuero sabía que su bebé había fallecido aún sin que le dieran la noticia. Recuerda que no pudo ver a su bebé por decisión de su marido, pues tomaron la decisión de cremarlo.

“Le dije: ‘Ya se murió, ¿verdad?’ y me dijo: ‘Si’. Nunca lo vi, no me dejaron, les dije: ‘Me hubieran dejado verlo’ y no, mi marido creyó que me iba a doler menos y me iba a costar menos desprenderme y creo que tenía razón”, comentó.

“Me entregaron mi cajita, me fui a mi casa con mi cajita y me quedé ahí como que no entendía. Entonces no me caía el 20 hasta que me quedé sola y abrí la caja, saqué las destas (cenizas), le hice así y sentí sus huesitos y empecé a llorar”, recuerda.

Señala negligencia médica

Martha Figueroa tomó la decisión de revisar una valoración médica en donde se le explicó que fue un error médico la pérdida de su primer bebé: “Fui a otro doctor, me revisó y me dijo: ‘No tuviste la culpa, es un error médico 100%’”.

Con Información de Comunicado