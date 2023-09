México.-El cumpleaños de una menor de edad desató polémica en las redes sociales, luego de recibir una patada de su papá al momento de morder el pastel. En México y en varias partes del mundo, cumplir años es una de las fechas más especiales, ya que las personas festejan un año más de vida junto a sus familiares y amigos.

Sin embargo, el cumpleaños de una pequeñita quedó arruinado por su propio papá, quien le soltó tremendo golpe en la cabeza al momento de morder el pastel. En el video, que se viralizó en las redes sociales, se puede ver a una niña portando un vestido azul y posando delante de un arreglo de flores en el día de su festejo.

En el filme se puede ver que todos los invitados animan a la niña a darle la típica «mordida» al pastel, escena muy tradicional en los cumpleaños mexicanos. La pequeña visualiza a su alrededor, y cuando se da cuenta que no hay nadie para empujarla, se agacha al pastel con mucho cuidado para comer un pedazo.

La menor jamás imaginó que su papá le soltaría una patada y la aventaría al pastel para embarrarla de merengue. Segundos antes, el padre de familia es sujetado de las manos, impidiéndole que se acerque a la niña y la empuje; sin embargo, el hombre busca el método de jugarle esta pesada broma a su propia familiar.

Luego del golpe, la niña se queda en estado de shock, mientras luce con el rostro sucio de pastel. Inmediatamente, una mujer se acerca a ella para abrazarla y tratarla de limpiar, momento que fue aplaudido por varios usuarios de las redes sociales.

Pese a todo, el momento desató reacciones negativas en la caja de comentarios, ya que decenas de personas criticaron la acción del padre de familia por supuestamente golpear a la menor: «Arruinó la celebración de la niña», «Más p*ndejo no puede ser», «Me hacen eso y me pongo a llorar» y «Detesto estos comportamientos cavernícolas».

El video ganó millones de reproducciones y múltiples personas no dejaron de quejarse por la controversial actitud del papá: «¿Por qué el que graba no hace nada?», «No entiendo el chiste», «No me gustan estas cosas», «No le encuentro el chiste», «Crueldad» y «Qué falta de respeto».

Otras personas pidieron no alarmarse con el video, pues expresaron que fue un momento divertido entre papá e hija y lo recordarán por siempre. Otros hombres y mujeres también escribieron que no había por qué alterarse, ya que algunos padres e hijos suelen tener una relación divertida y de complicidad.

Los mexicanos tienen múltiples tradiciones al celebrar los cumpleaños, siendo cantar ‘Las Mañanitas’, partir la tarta y dar la tradicional mordida al pastel las más famosas. El cumpleañero o cumpleañera suele pararse en frente del pastel, mientras sus invitados gritan «¡Mordida, morida!» para darle el primer bocado al platillo de celebración. Muchos de estos familiares esperan para «aventar» al festejado al postre y verlo embarrado de chantillí.

