México.-Santa Fe Klan, rapero originario del estado de Guanajuato dio a conocer que regalará la cantidad de 100 mil pesos a uno de sus seguidores, específicamente a los que participen en una dinámica de las redes sociales.

En su Facebook fue donde el cantante de ‘Debo Entender’ comenzó con la invitación de la dinámica, esto debido al lanzamiento de su nuevo sencillo ‘Dos razones’, sobre la cual invitó a sus seguidores a escucharla y apoyarla en plataformas musicales.

La ex pareja de Maya Nazor explicó que para poder competir por los 100 mil pesos debía comentar en el video de su nueva canción, y que el comentario con más likes durante una semana, sería el afortunado de ganar esta jugosa dinámica.

“VAYAN A ESCUCHAR LA NUEVA ROLA #2Razones. COMPARTAN COMENTEN Y DENLE LIKE EN EL VIDEO DE YOUTUBE, el que tenga más likes y más comentarios en su comentario le voy a regalar 100 mil pesos. Tienen una semana raza avísenle al barrio”, escribió el cantante en sus red social de Facebook.

En otras palabras, quien quiera ganar los 100 mil pesos, deberá entrar al video oficial en la plataforma de YouTube, comentar y en el lapso de una semana (que tentativamente termina el próximo 1 de junio, aunque no especificó el cantante) conseguir más ‘me gusta’ y comentarios.

La canción ‘Dos Razones’ es una nueva melodía del género regional mexicano y que esta surge por inspiración en la triste historia de una mujer.

Ángel Quezada relata que todo comenzó cuando en una de las grabaciones de uno de sus videoclips una mujer se le quedaba viendo muy extraño y luego de unos minutos se le acercó para preguntarle si podía orar por él.

“Me dijo: ‘¿Puedo orar por ti?’ y le dije ‘pues sí’. Decía: ‘Dios, dale mucha fuerza a Ángel, comprende su dolor’. Yo me quedé bien sacado de onda”, a lo que el artista no dudó en preguntarle a la mujer por qué lo había escogido a él para rezarle (…) Me estuvo contando todo lo que sentía, me decía que ya no tenía ganas de vivir, que ya no quería nada, le dije, te voy a escribir una canción”, comenta el cantante, quien asegura que fue por eso que su nuevo tema esta titulado como ‘Dos razones’, ya que relata la historia de la mujer y sus dos pérdidas.

