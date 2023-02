México.-Andrea Legarreta, conductora del programa Hoy de Televisa, salió en defensa de Pablo Lyle quien recibirá la sentencia definitiva por homicidio involuntario.

ADVERTISEMENT

Durante el programa “Hoy”, la conductora comentó que el actor está preparado para recibir la sentencia que le dicta la jueza por homicidio involuntario en pelea vial.

“Finalmente, porque ha sido una espera para él para su familia. Al parecer Pablo Lyle está tranquilo. Ha estado hablando con su familia en videollamadas. Sin embargo, esta fuerte y dispuesto a aceptar lo que venga”, comentó Andrea Legarreta.

Visiblemente afectada por la situación, Legarreta declaró que su familia ha enviado videos a la jueza para lograr bajar la sentencia del actor.

“Con el corazón apachurrado, rezando por toda la familia, pues precisamente hoy, después de tres años se va a dictar sentencia a Pablo Lyle…Se van a presentar cartas de amigos, incluso enviamos videos que se van a traducir a la jueza para hablar de esta parte que ella no conoce de él. Esta parte que no sabe de él, es un joven trabajador, con sueños, que fue una decisión que llevó la tragedia para ambas personas. Su comportamiento fue impecable, muchos se quitan el grillete, no salía, todo el tiempo ha sido respetuoso”, concluyó entre lágrimas.

ADVERTISEMENT

Por su parte, Ernesto Laguardia comentó que él ha visto que en EU hay personas que lo apoyan, pues saben que no fue su intención.

“A mí me ha tocado toparme con gente y la gente de ahí lo quiere muchísimo porque se dan cuenta que no fue su intención”, añadió.

Cabe señalar que, este 3 de febrero se espera que la jueza del caso de Pablo dicte sentencia final sobre el caso, es decir, dé a conocer el tiempo que pasará en la cárcel después de ser encontrado culpable por homicidio involuntario.

Con Información de Comunicado

​