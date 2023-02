México.-Ana María Alvarado aprovechó su espacio en el programa ‘Sale el Sol’ donde volvió hablar sobre su despido de “Todo para la Mujer”, en el que colaboró durante 32 años junto a Maxine Woodside.

De acuerdo con la periodista de espectáculos todo inició hace unos meses cuando le notificaron que, por órdenes de Maxine, dejaría de colaborar cinco días de la semana en el programa. Detallando así que solo aparecería los días martes.

“Yo trabajo con Maxine Woodside desde hace 32 años. Todo esto viene cuando ellos me avisan que no haría 5 programas a la semana solo seria 1 día, así lo decidieron Maxine y su hijo. Ahí viene una fractura y ellos dicen que yo lo decidí, pero en su sano juicio quien decidiría que le bajen el sueldo. Quien decidiría no ir a un programa luego de 32 años”, comentó.

Añadió que la periodista no la volteaba a ver y que incluso se había hecho un chat en el que no se le incluyó, además de que no fue invitada a la fiesta de año.

“Desplantes, se volteaba a ver a Shanik. Tengo muestras de que no estoy en el chat, hicieron fiesta de fin de año y no me invitaron, me bloquearon del chat”, comentó.

Finalmente, Ana María Alvarado aseguro que ella trató de conciliar todo, aunque nada de esto le fue posible pues Maxine tomó otra postura y hasta la despidió.

“Ayer yo le dije que si podía hablar con ella para conciliar y ver porque estaba tan molesta. Ella dijo que yo hice ese anuncio y la atacaron en redes. La conversación acabo en “que triste que este sea el final”. Ella me despidió el 31 de enero como a la 1:20 de la tarde”, concluyó.

Al ser cuestionada sobre si regresará al programa, la conductora de «Sale el Sol» dijo que no pues sabe que no la quieren en ese lugar.

