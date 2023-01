“Es un proceso que estoy haciendo de un tiempo a la fecha, ahora me convenzo más de que no voy a durar toda la vida», expresó el artista en entrevista para un medio nacional.

Durante la conversación con la periodista Eva Moreno dio a conocer cómo se prepara para despedirse de su niño de 13 años, el personaje infantil que le dejó los mejores momentos no solo a él. Si no a miles de familias mexicanas.

“Le pido a Dios que me dé la sensibilidad suficiente para entender en qué momento el público mexicano ya no me quiere ver y espero que me dé la fortaleza, porque no será fácil”, explicó.

“Quiero que el fin llegue de una manera muy natural, tal como surgió y ha estado vigente durante tanto tiempo”, añadió.

El comediante de 85 años pasó 45 al frente de su programa caracterizando al tierno niño que conquistó los corazones de todas las familias y que cada domingo llegaba a millones de casas.

Fue a principios de 2016 cuando se dio a conocer que en diciembre de ese año ‘En familia con Chabelo’ terminaría debido a que habría un ajuste de programación.

Hoy en día, Xavier López destacó que para él ha sido un gran honor que se le haya permitido darle vida a Chabelo, personaje que desea que llegue a su fin de manera natural.

Con información de MVSnoticias