México.-Hace unos meses el intérprete de Lady Gaga y Ella baila sola fue homenajeado a través de diversas maneras y su popular figura se pudo ver por todos lados, incluso después de la sesión de BZRP y Peso Pluma se viralizó una piñata del cantante en donde su atuendo era idéntico.

Recientemente el cantante posteó en sus redes social de Twitter otra piñata en dónde se le puede ver con un atuendo plateado, su clásica gorra, lentes de sol, sus botas o tenis negros y su mariconera roja. La piñata se ubica en lo que parece una tienda de abarrotes y cuenta ya con más de 103k visualizaciones.

Los comentarios en la publicación ya fueron restringidos pero no faltó el usuario que criticó con todo la apariencia de la piñata y los que la elogiaron e incluso quieren una para su cumpleaños aunque les duela romperla como dicta la tradición mexicana.

Los detalles de la piñata no omitieron el original corte de cabello de La Doble P. También, en sus accesorios le colocaron algunas cadenas, por lo mismo los usuarios dudan si deberían o no romperla en caso de que obtengan alguna.

“Después de romper a Peso Pluma, qué tristeza”. “Yo también quiero una piñata de Peso Pluma”. “Le quedó chidísimo” “Una así para mi cumpleaños” “La quiero” “I want a peso pluma piñata for my bday”, son algunas de las menciones que aparecen.

Otros cibernautas aprovecharon para bromear un poco sobre el peculiar objeto “no se parece tanto” “esta vez no tiene tanto talento” “podría haber quedado mejor” «esta igual de flaco» Haciendo referencia al cantante en su popular piñata anterior digamos que “Van a salir dulces belicones”.

Con este nuevo objeto notamos que el popular cantante sigue con todo en su carrera y que sus fans son fieles seguidores, lo estiman tanto que cualquier pretexto es bueno para homenajearlo, así sea un dibujo o una elaborada piñata.