Monterrey.- El escenario de la Arena Monterrey, fue testigo de la presentación de Chiquis Rivera, y la dedicatoria especial a su mamá, Jenni Rivera.

Durante su presentación en La Batalla, que organiza La Sabrosita, la cantante tomó unos minutos para dedicar “Paloma Negra” a la Diva de la Banda, canción que le dedicó Jenni en su último concierto en Monterrey.

“Si alguno de ustedes estuvo aquí esa noche, y que pudo vivir ese momento que ni nosotros sus hijos tuvimos con ella, gracias, gracias por venir esta noche y por estar con ella”, dijo Chiquis en el escenario.

En rueda de prensa, Chiquis reconoció que el escenario de la Arena Monterrey es uno de los más importantes para la música regional, pero más por el significado que tiene para toda su familia.

“Me sentí muy bien, me sentí muy, a gusto, dije, tengo que representar, tengo que estar aquí y dar lo mejor de mí porque es lo que mi madre me enseñó, los nervios siempre se valen, pero me sentí muy a gusto”, agregó.

Por otra parte, Johnny López, hijo menor de la fallecida cantante, también se hizo presente en el escenario con Chiquis como miembro de su banda, y declaró para ABC Noticias la emoción de presentarse frente al público regiomontano.

“La verdad tuve muchos sentimientos encontrados, no necesariamente pensé que iba a sentirme así, pero, el concierto estuvo a todo dar, muy feliz de que mi hermana se presentó aquí por segunda vez”, dijo.

‘La Batalla 2023’ da inicio desde la Arena Monterrey

Con una asistencia de 15 mil personas, el concierto se celebró con la presencia de 8 artistas en el escenario, mismos que hicieron bailar y cantar a todos los presentes.

Quien se encargó de abrir la jornada fue Banda La Treviñosa en punto de las 17:15 horas, y con un set de poco más de 20 minutos de duración.

Seguido de ellos llegó Grace Guillen, y después La Fievre Looka, quienes llegaron y levantaron a sus fanáticos para bailar sus temas de siempre como “A Donde Vas”, “El Amor Más Grande del Planeta”, “Infiel” y demás.

Jorge Medina y David Olivarez arribaron al escenario pasadas las 18:40 y 19:15 respectivamente, este último, uno de los más esperados por el público por sus populares pasos de baile y su música texana.

