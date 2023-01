“Me enamoré de ti, me puse todo nervioso y dije: ‘Ay señora’ y me dijiste: ‘Háblame de tú’, tardé un año en poder hablarte de tú. En el programa te hablaba de tú, pero en la vida te hablaba de usted porque no podía”, dijo el reconocido conductor de 75 años.

La anécdota del conductor, que abiertamente ha declarado su homosexualidad, fue compartida por otros miembros de la producción, quienes coincidían en lo que generaba Pati dentro del estudio en cada grabación del programa.