“(Era) Gruñón, enojón y corajudo porque me ponía los vestidos y quería que le subiera más, que estuvieran más cortas las minifaldas. Más encuerada, a mí me regañaba porque llevaba el vestido largo, que quería que enseñara más calzón”, mencionó la vedette.

La famosa agregó que su carrera artística inició en dicho programa, donde compartía escenario con otras once chicas.