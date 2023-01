México.-Maite Perroni anunció por medio de Instagram una sorpresa por el día de los reyes magos, y es que la popular actriz mexicana revela que se encuentra embarazada.

“¡Feliz día de reyes! Ahora sí, que empiece este 2023 lleno de amor y lo que más deseen sus corazones, que sea un gran año para todos”, escribió en la publicación.

La reacciones a su noticia fueron muy positivas, sobretodo las de su elenco RBD que recibieron la sorpresa con mucha emoción.

“Bebé te esperamos con todo el amor del mundo tus tías y tíos. Te amamos desde el primer segundo y aquí voy a estar siempre para ti”, escribió Anahí.

Sin embargo, no todos reaccionaron de la misma manera, ya que muchos admiradores de RBD se sintieron preocupados ante una posible cancelación de la gira por el estado de Perroni.

Múltiples memes han salido al respecto en Twitter, dejando en evidencia a la pequeña comunidad que no se encuentra muy contenta con las buenas noticias de Maite.

Con ello, otras personas han defendido a Maite diciendo que su embarazo es de meses y que este no afectará para nada en la gira que tiene planeada la agrupación de Rebelde.

“No se preocupen la Maite ya estaba más que embarazada desde antes de casarse, ese será sietemesino y no interferirá con la gira”, comentó una usuaria.

Lo de Maite no va a cambiar los planes de RBD,ellos ya sabian que Maite estaba embarazada y si continuaron con los planes que se vienen del grupo es porque @maiteperroni aceptó y no me sorprenderia,Maite siempre fue una mujer valiente y trabajadora…no se preocupen rebeldes ❤

— RBD24Horas (@RBD24HorasArg) January 7, 2023