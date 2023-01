A lo que Adal respondió: “Yo no quise hacer conducción… Tú sabes que yo dije ‘Vamos a parar Otro Rollo’”.

“La gente se quedó con la idea de: ‘Ay Adal, no te debieron haber quitado Otro Rollo’, y realmente tú sabes, que lo platiqué con ustedes ‘Yo ya no quiero hacer Otro Rollo’, quería vivir más con la familia”, agregó el presentador de televisión.

Ramones reveló que, a pesar de todo, a veces no tenía tiempo para él mismo. “Si bien es cierto que nos fue bien económicamente, no tenía ni días para irme a comprar unos zapatos. De repente era ‘Sí me gustaría disfrutar de mi dinero, un viajecito, tengo que vivir más la vida’”, enfatizó.

El éxito de “Otro Rollo”

“Otro Rollo” tuvo sus inicios en 1995, en la ciudad de Puebla, y se grababa originalmente en las instalaciones de la televisora conocida como Megacable.

Se realizaba los sábados en la tarde emitiéndolo en el canal Unicable, de Televisa; además, contaba con un estudio pequeño y de bajo presupuesto.

En 1999, debido al gran éxito que tuvo en sus primeros años, pasó a formar parte de la programación estelar de Canal 5, de televisión abierta, y se le asignó un estudio de mayor importancia dentro de las instalaciones de Televisa.

Yordi y Adal fueron quienes comenzaron este sueño, haciendo una mancuerna, en la que Ramones era quien siempre sobresalía, en parte, debido a que él era el mayor.

Con Información de Comunicado