Redes.-Los influencers Mona y Geros parecen enfrentar problemas de pareja, ya que publicaron en redes que en los últimos meses pelearon por problemas de dinero y explicaron cómo sucedieron los hechos.

La pareja de internet Mona y Geros han pasado por pruebas difíciles últimamente. En una transmisión en vivo, la influencer explicó que su pareja supuestamente no ha querido pagarle el dinero obtenido por publicar contenido en redes sociales.

De acuerdo con Mona, desde hace cuatro meses, no ha recibido dinero al publicar contenido en Facebook, debido a un problema de hackeo en sus redes. Por lo cual, pensaba mantenerse con las ganancias en otras redes sociales como Tiktok o Youtube, en lo que se solucionaba el problema.

“Yo tengo tres meses que no cobro en ‘Face’ […] solamente cobro de Tiktok que es la única plataforma… Tiktok y Youtube […] Tanto en ‘Face’ como en Youtube, siempre fueron las tarjetas de Geros, no mis tarjetas”, dijo Mona.

¿Cómo surgió el problema de dinero entre Mona y Geros?

La influencer Mona explica que las tarjetas de su pareja Geros están vinculadas con las cuentas de Tiktok y Youtube, así que él se encargaba de dividir las ganancias entre los dos. Sin embargo, declaró que su novio no le ha dado la parte de su dinero de los meses recientes.

“Desde hace tres meses le cae mi dinero a Geros y Geros no me lo ha querido pagar. Ese es mi coraje, que no me lo quería pagar y me empezaba a poner pretextos […] Yo le decía ‘Geros, vamos al banco a sacar mi dinero’. ‘Es que no puedo’, ‘es que no hay tiempo’ y hacía eso para que se fuera pasando el horario, ‘es que ya cerraron el banco’, ‘es que…’, no sé qué”, añadió Mona.

Incluso, Mona recalcó estar preocupada, pues su novio Geros se ha comprado diferentes vehículos pese a la falta de pago por el contenido que hacen en Facebook, así que no debería tener recursos para adquirir nuevos bienes.

“Desde que no cobramos, Geros se ha comprado muchos carros, entre ellos, la Raptor negra, que ahorita ya no la tiene, pero se la compró, la camioneta verde que ahorita ustedes la han visto, que tampoco compró con dinero de ‘Face’ […] con razón no has querido enseñarme el dinero que ha llegado de Youtube estos tres meses, porque estoy segura que te lo gastaste”, declaró.

La situación de la deuda de dinero ha generado peleas entre la pareja de influencer Mona y Geros. Ella señala que en repetidas ocasiones ha intentado persuadir a su novio del pago, pero él evade el tema o la amenaza con terminar la relación.

“Tú me debes un chin… y no me has querido pagar, güey y siempre te enojas ‘te lo voy a pagar, pero mejor nos vamos a dejar’. Digo, o sea, me amenazas… Es lo que mi mamá le dijo, o sea, la amenazas para que ‘¡ay, no! Entonces, para que no me dejes, no me pagues’”, resaltó Mona.

Cabe destacar que, además de las peleas de dinero, Mona y Geros tuvieron que enfrentar un robo de casa habitación, donde los delincuentes supuestamente se llevaron cerca de dos millones de pesos del novio de la influencer, así como cadenas y otros objetos.

