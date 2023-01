Luego de que Shakira le dedicara su canción a Piqué, Miley Cyrus sorprendió a sus seguidores con Flowers, canción que está dedicada a su expareja, el actor Liam Hemsworth. La canción aborda el difícil proceso de salir de una relación tóxica y priorizar el amor propio y la salud mental.

Otro dato curioso de la canción es que parece ser una respuesta a la ocasión en que Liam reveló que su canción favorita era When I Was Your Man, de Bruno Mars. En ella se puede escuchar: “Espero que te compre flores, espero que te coja la mano, que te de todas sus horas”.

En Flowers, Miley Cyrus parece responder estas líneas en el coro en donde demuestra el valor para realizar ella misma todas esas cosas y más: “Puedo comprarme flores a mí misma, escribir mi nombre en la arena, puedo hablar conmigo misma durante horas, decir cosas que no entiendes, puedo llevarme a bailar a mí misma y puedo coger mi propia mano”.

Con Información de Comunicado