México.-Usuarios de redes sociales revivieron las declaraciones de María Raquenel Portillo, mejor conocida como Mary Boquitas, durante el podcast llamado “En Boca Cerrada”, en el episodio llamado “Mi vientre vacío: los hijos que nunca tuve”.

En el programa, la cantante recordó cómo perdió al bebé que esperaba con Sergio Andrade, polémico personaje del mundo del espectáculo tras ser acusado, públicamente, de abuso de menores.

“Se acabaron los golpes ahora que estoy esperando bebé (…) los siguientes días transcurrieron en silencio y yo llegué a pensar que Sergio se estaba resignando a la idea de que iba a ser papá. Gloria no supo nada de esto”, mencionó la famosa.

La artista agregó que, a lo largo de la relación que mantuvo con Andrade, se acostumbró a no cuestionar nada, por lo que fue obligada a abortar.

“Como yo ya estaba entrenada a no hacer preguntas ni cuestionar nada, las dos subimos calladas hasta un piso donde nos hicieron pasar a un cuarto más privado. Ahí, Nora, con su inglés perfecto, habló con la recepcionista como si ya la conociera de otras ocasiones y se encargó del papeleo”, dijo.

Finalmente, la famosa comentó que fue una de las etapas más difíciles de su vida, pues, aunque intentaba dar una buena cara a las personas, se sentía sumamente triste por lo que acababa de pasar sin haber estado de acuerdo con el procedimiento.

“Una parte de mí, un pedazo de mi ser había sido cruelmente extirpado y con él, mi ilusión de vivir (…) por fuera intenté poner mi mejor cara, tenía que aprovechar esas buenas rachas de mi esposo fuera como fuera, aunque creo que todavía no entendía el alcance de lo que me acababa de pasar, o mejor dicho, lo que me acababan de hacer sin mi conocimiento y consentimiento, simplemente me refugié en mi inocencia”, concluyó.

Con Información de Comunicado