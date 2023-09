México.-Luego de que ayer se diera a conocer que el grupo Garibaldi confirmaron su regreso a los escenarios con el nombre “GB5” y sin la presencia de Sergio Mayer, uno de los famosos que más destacaron de la agrupación.

De acuerdo con los integrantes de la agrupación, Sergio Mayer no quiso formar parte del regreso de Garibaldi, pues presuntamente tenía la intención de formar una nueva banda sin sus excompañeros.

Sin embargo, tras el anuncio, el galán de telenovelas concedió una entrevista en la que habló sobre los verdaderos motivos de su salida y si realmente tiene la intención de formar una nueva banda sin ninguno de sus compañeros.

«Les deseo lo mejor, todo el éxito, son mis hermanitos de vida», declaró.

Al ser cuestionado sobre si existe un pleito con sus excompañeros de Garibaldi, Mayer declaró que no y que el verdadero motivo de su ausencia en la gira de GB5 es que no lo invitaron. Confesó que se siente demasiado “decepcionado y triste” por la decisión de sus compañeros.

«No hay pleito, me hubiera encantando que me invitaran. Estoy decepcionado y triste, no me invitaron… No importa lo que digan, son mis hermanos y los quiero y espero que les vaya bien.», señaló.

El actor aseguró que le hubiera encantado formar parte del regreso de GB5, sin embargo, aseguró que nadie se acercó a ofrecerle la invitación.

“Nadie se acercó conmigo, me hubiera encantado estar con ellos porque son mis hermanos y pues nada, les deseo lo mejor y todo el éxito”.

Finalmente, en cuanto al cambio del nombre de la agrupación, mencionó que él en conjunto con Televisa tienen los derechos de Garibali, siendo este el motivo por el que se cambiaron el nombre.

¿Sergio Mayer tiene problemas con Garibali?

Los ahora GB5 aseguraron que no tienen ningún problema con su ex compañero y dieron a conocer que una posible causa de su ausencia son sus nuevos proyectos profesionales.

Finalmente, Charly López dejó entre ver que no está distanciado de Sergio Mayer y que se reunieron los que les interesa el proyecto.

“Decidimos hablar los cinco y desde el amor lo hicimos, estamos haciéndolo con muchísimo cariño Lo único que queremos es trabajar (…) estamos los que queremos estar y quienes queremos estar”. E insistió en que: “No hay rencillas ni nada, solo evolución”.

Con Información de Comunicado