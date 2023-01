Los Ángeles.- La actriz Lisa Loring recordada por ser la primera “Merlina” en la serie de televisión “Los Locos Adams” murió a los 64 años víctima de un derrame cerebral masivo, informó Laurie Jacobson, una de las amigas más cercanas de la actriz.

ADVERTISEMENT

Fue a través de su cuenta de Facebook que Jacobson publicó un par de fotografías de su amiga y escribió un emotivo mensaje de despedida para la actriz. En dicha publicación, Laurie escribió que tras el derrame cerebral masivo, Lisa Loring permaneció conectada a un ventilador artificial durante tres días, tras este tiempo la familia tomó la difícil decisión de desconectarla.

A su vez, informó que las principales causas de este ataque fue el tabaquismo y su padecimiento de presión arterial alta.

Como parte de su emotivo mensaje de despedida, la amiga de Lisa Loring escribió:

“Hermosa, amable, una madre amorosa, el legado de Lisa en el mundo del entretenimiento es enorme. Y el legado para su familia y amigos – una gran cantidad de humor, afecto y amor – permanecerá en nuestra memoria durante mucho tiempo.”

Lisa Loring como Merlina Addams

Fue en 1964 cuando Lisa pisó por primera vez un set de grabación y lo hizo para interpretar a la adorable Merlina Addams, en la serie de televisión “Los Locos Addams”. Tenía solo seis años y su gran carisma le ayudó a llevarse los corazones de los televidentes de aquella época.

Aunque, en la década de los sesenta, Lisa era una niña prodigio, su carrera no prosperó como muchos creían y, a medida que fue creciendo, obtuvo algunos papeles secundarios y proyectos cinematográficos, pero ninguno con el alcance de “Los Locos Addams”.

Hoy, con el paso de los años, Merlina ha sido interpretada por más actrices como Christina Ricci, siendo la más reciente Jenna Ortega en la serie de Netflix.

ADVERTISEMENT

Filmografía de Lisa Loring

Laying Down the Law (1992)

Iced (1988)

Savage Harbor (1987)

Blood Frenzy (1987)

Halloween with the New Addams Family (1977)

The Pruitts of Southampton (1966)