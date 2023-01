México.-Lucía Méndez impactó a sus seguidores luego de revelar que conoció a Pablo Escobar durante una presentación que realizó en Medellín, Colombia.

ADVERTISEMENT

“A cualquiera le pasa eso, nunca sabes quién te va a contratar. Me dice mi mamá: ‘me vas a matar’. Y yo, ‘¿por qué?’”, dijo la cantante, a lo que su madre respondió: “¿Sabes quién está sentado enfrente de ti? Pablo Escobar”.

La artista recordó que el narcotraficante quiso saludarla a ella y a su mamá, por lo que fue hasta el camerino para tener oportunidad de intercambiar unas palabras.

“(Fue) cuando estaba en su momento, cuando era Pablísmo Escobar, petrificada. Creo que es una de las veces que más me he asustado. Nos metimos al camerino, mi mamá blanca, ya me había cambiado, ya nos íbamos y: ‘el señor Pablo Escobar quiere saludarlas’”, dijo la actriz.

Méndez agregó que Escobar le ofreció su amistad, en caso de que una persona la molestara a ella o a alguien de su familia.

“Un choque de adrenalina tan fuerte, tan impresionante, yo me quedé muda. Te juro que dijo esto: ‘El día que usted quiera, alguien la moleste, haga algo a usted o a su familia, yo sólo le pido que marque este teléfono y usted va a tener en mí un amigo’”, puntualizó.

Cabe señalar que, en su momento, cuando fue lanzado el libro de “Emma y las otras señoras del narco” de Anabel Hernández, la cantante mencionó que nunca se vio en una situación incómoda con algún capo de la mafia.

“No, me he mantenido alejada, es una línea muy delgada, no me pasó eso, nada de eso, para nada. A mí no me pasó y definitivamente le agradezco a la vida que no me haya pasado nada de eso, la verdad”, concluyó.

ADVERTISEMENT

Con Información de Comunicado