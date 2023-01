México.-Luego de que se diera a conocer la ruptura amorosa entre Santa Fe Klan y Maya Nazor, el rapero rompió el silencio y pidió respeto para la madre de su hijo.

Y es que, luego de la ruptura, comenzaron a surgir supuestos rumores en los que la acusaban de interesada y de haber pedido una “jugosa” cantidad de dinero para la pensión alimenticia de su hijo Luka.

Fue en una entrevista para Chisme No Like, en donde el rapero habló sobre el tema y explicó que él le tiene respeto a Maya, pues es la madre de su hijo.

“No todo bien, mucho respeto para la mamá de mi niño y pues acá andamos haciendo música”, explicó el famoso.

Recalcó que está muy agradecido con ella por haberlo convertido en padre, pues aseguró que el nacimiento de su pequeño lo hizo reflexionar sobre su vida, pues anteriormente se exaltaba por cualquier cosa.

“Sí, haberme convertido en papá me hizo más responsable, me hizo pensar más en mi vida. Yo soy de ahí del barrio y cualquier ‘cosita’ o falla luego luego uno se alebresta. Luego el alcohol y todo no te deja pensar, pero ande como ande tengo algo que me evita equivocarme. Quiero estar con vida porque no lo quiero dejar solo (a su hijo)”, explicó.

Recientemente en redes sociales comenzó a surgir el rumor de que la influencer Maya Nazor estaba exigiendo un total de 200 mil pesos mensuales para la manutención de su hijo Luka, sin embargo, ella ya salió a aclarar la situación y aprovechó para enviar una fuerte advertencia.

“No sé quién sacó ese chisme (de la pensión de 200 mil pesos mensuales) voy a investigar, porque si fue algún medio pues tienen que hacerse responsables de las mentiras, de las cosas que digan que yo nunca dije” declaró.

Aseguró que se encuentra harta de que sigan hablando mal de ella y que incluso ha tratado de dejar atrás ese tema, pero no le ha sido posible por la insistencia de sus seguidores.

«Yo no le estoy pidiendo dinero a nadie gente. Déjenme en paz y dejen de meterse con mi hijo. ¡Ya basta! Dejen de inventar chismes y seguir alimentándolos con mala energía. Les mando mucho amor», escribió.

