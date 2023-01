Por lo que Joanna Vega-Biestro dijo que ella incluso piensa que el romance de Lupillo Rivera con Belinda fue un invento, pues la familia Rivera suele crear escándalos para estar en los medios de comunicación, por lo que Gustavo dijo que él sabía que sí habían salido y hasta tuvieron que pagar para que no se publicaran unas fotos íntimas de ellos.

Belinda nunca ha querido hablar de su romance con Lupillo Rivera.

«Yo creo que sí salieron, pareja no creo que hayan sido… Aunque, me contaron que fueron a un antro sobre Masaryk, no sé cómo se llame, que estaban ahí y que se echaron unos tragos y que empezaron a besarse, a besarse más y que le costó un dineral al mánager de Lupillo Rivera comprar ese video porque ya lo tenía TVNotas», dijo el periodista.

Por su parte, su compañera, Ana María Alvarado confirmó: «Sí dicen que sí había fotitos, interactuando digamos».

¿Cómo fue el romance entre Belinda y Lupillo Rivera?

Lupillo Rivera y Belinda se conocieron en 2019, cuando ambos participaban como coaches de ‘La Voz’, donde sostuvieron un romance breve pero muy sonado.

Siempre he tenido mucho cuidado al responder algo de Belinda, simplemente porque trato de responder como un caballero. Jamás he hablado mal de Belinda, pasamos un tiempo agradable, tuvimos nuestra historia, nuestro tiempo. Y fuimos felices”, dijo el cantante en entrevista con Yordi Rosado.

“Yo siempre le he deseado lo mejor, siempre le he deseado que encuentre la felicidad y que encuentre su identidad con un hombre, que busque al hombre correcto que la haga completamente feliz. Nunca le deseo mal y que siga adelante”, aseguró Lupillo Rivera sobre Belinda.

Fuente Agencia