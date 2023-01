Al inicio Consuelo tenía planeado enfrentar a la mujer y preguntarle el porqué se había involucrado con su ex esposo cuando éste aún se encontraba casado con ella, sin embargo, al conocerla este plan dio un giro inesperado.

La comediante señaló que citó a la mujer con engaños, haciéndola creer que tenía un casting, en donde asistió con peluca y pupilentes para no ser reconocida. Al llegar y verla comenzó a preguntarle acerca de su pareja (ex esposo de Consuelo) a lo que ella respondió que era su novio y la llamaba”ranita”.

Luego de esto, Consuelo le dijo que los había visto en una boda y le preguntó si su novio era casado a lo que la mujer respondió que no, que ella no haría eso, por lo que Consuelo se conmovió y decidió no decirle la verdad.

Finalmente, la actriz concluyó con la historia relatando que no fue hasta que llegó a su casa, que decidió enfrentar a su ex pareja diciéndole:

“A mi nunca me has dicho ranita”.

Con Información de Comunicado