“A estas alturas, que me pongas ‘Por qué no te pusiste tal’ o ‘Por qué no usas prendas de México’… La gente que me conoce y me sigue, sabe lo que amo a mi México, lo que adoro portar sus prendas, lo que los presumo; con que se metan tantito a mi Instagram van a encontrar reportajes de tejedores, de Oaxaca”, puntualizó.

Legarreta les recomendó a sus detractores que se enfocaran en realizar lo que ellos quisieran, sin enfocarse en sus acciones.

“La verdad, mientras más años tengo y más pasa el tiempo, si no te gusta lo que hago, si piensas que no es lo que consideras correcto, tú haz lo que consideres correcto. Si llego al país al que voy y me permiten no usar o sí usar, yo lo hago”, añadió.