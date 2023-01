México.-La cantante Ángela Aguilar a sus 19 años le ha demostrado a millones de personas el talento que tiene, y así lo ha dejado saber en cada presentación al ritmo del regional mexicano, al tiempo que siempre destaca por el tipo de vestuario que decide lucir en esos momentos donde se convierte en el centro de atención de quienes apoyan su carrera artística.

Aguilar de manera constante comparte contenido en la red social de la camarita, y de esta forma se mantiene mucho más cercana a sus nueve millones de seguidores con los que cuenta en la mencionada plataforma. Sin embargo, muchos de ellos no olvidan lo que escribió cuando Argentina ganó la Copa del Mundo y casi un mes después le siguen recordando lo que manifestó aquel 18 de diciembre.

“El amor es un algo sin nombre“, fue el mensaje que acompañó la publicación realizada donde se le ve de una forma bastante sensual sin caer en lo vulgar.

A su vez, los comentarios en la publicación no se hicieron esperar, debido a que más de mil personas se tomaron el tiempo para dedicarle algunos mensajes, y como suele ser costumbre se tornaron un poco divididas por las palabras que acompañaron su más reciente publicación.

El pasado mes de diciembre Argentina resultó ser el campeón del mundo tras el mundial que fue realizado en Qatar, y por su triunfo obtenido muchas personalidades del mundo del entretenimiento manifestaron su apoyo y una de ellas fue Ángela donde aseguró que ella era 25 % argentina. Hasta la fecha sus seguidores de Instagram siguen haciendo esas comparaciones.

“Clase, belleza y talento, todo tienes mi amiga bella”, “100 % estadounidense”, “El amor que no le tiene a México mucho menos a su gente, pero no lo vamos a entender”, “Eso es amor para los argentinos?”, “La princesa de México”, “Podrás explicarlo? porque los mexicanos no entendemos cosas de argentinos-estadounidenses”, “Están bonitas las argentinas”, “Sí tiene nombre, se llama felicidad”, “Pensé que ibas a decir amor es algo que los mexicanos no entienden”, “Pero los mexicanos nunca seremos capaces de entender”, “Qué estupidez”, “Tú como siempre demostrando tú belleza en cualquier lugar, Ángela”, “Deberías cantar: no llores por mi Argentina”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el post.

