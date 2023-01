¿Qué dice la canción de Shakira y Bizarrap?

Hace un par de días, Shakira y Bizarrap lanzaron la canción en la que una serie de indirectas muy directas van dirigidas hacia Gerard Piqué y hasta para Clara Chía, actual pareja del ex futbolista.

“Esto es pa’ que te mortifiques. Mastique y tragues, tragues y mastiques. Yo contigo ya no regreso. Ni aunque me llores ni me supliques. Yo entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música. Perdón que te sal-pique”, es lo que se menciona en una de las estrofas.

Shakira también mencionó que una de las cosas que le dejó su ex pareja fue una gran deuda en Hacienda.

“Me dejaste de vecina a la suegra. Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran. Las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena. Clara-mente no es como suena”, señala.

