México.- Eduin Caz es uno de los cantantes más importantes de la música Regional Mexicana y se ha ganado el cariño incondicional por parte del público que ha apoyado su carrera musical.

Sin embargo en las últimas semanas ha llegado estar ausente de redes sociales y del escenario, pero por cuestiones de salud hace unos días reveló que tuvo que operarse de la nariz por una sinusitis graves.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram Eduin Caz compartió una serie de imágenes y videos en el que aparece del hospital, pero hasta el momento no ha dado más detalles.

En una grabación donde aparece en el interior de un quirófano en el que se puede ver que casi recibiendo la anestesia, deja en claro a sus seguidores que nada más recuperándose de la operación iniciaría la gira musical de Grupo Firme.

Ya se armo la machaca Gracias. Dios diría mi abuelo me han llegado un montón de mensajes ahorita que se me pase la anestesia me tomaré el tiempo de contestarles .Ahora si alisten las botas, sombreros , los mejores calzones que tengan o como quieran ir vestidos pero de qué tenemos gira 2023 la tenemos ya dieron luz verde los doctores” se puede leer en la publicación.

Además el intérprete de “Ya superame” aprovechó para agradecerle a sus seguidores por todos los mensajes y buenos deseos que le han hecho llegar, y les advirtió que volverá al escenario mejor que nunca.

Por supuesto sus fanáticos reaccionaron en la publicación e hicieron llegar sus muestras de cariño: “Ánimo”, “todo va salir bien”, “Dios es grande te quiere al tiro para seguir dando lata”, “te esperamos y te amamos”, son algunos de los que se pueden leer.

Por medio de su cuenta de Instagram reveló una serie de fotografías del pasado donde entonces solía tener muy buenos hábitos alimenticios y hacer ejercicio todos los días.

«Ese cuerpo regresará ya verán” se puede leer en la publicación.