Los Ángeles.- Los fanáticos y críticos del cine hicieron sus predicciones para los posibles ganadores a un premio Óscar este 2023, y, una de las que más destacaban se trata de Brendan Fraser para mejor actor por su papel en The Whale, pronóstico que se volvió realidad este 24 de enero.

Las nominaciones a los premios organizados por la Academia de Hollywood fueron liberados este martes, donde The Whale destaca entre las categorías de “Mejor maquillaje y peluquería” y por supuesto, “Mejor actor”.

Fraser se encuentra en esta categoría juntos a los actores Austin Butler, Collin Farrell, Paul Mescal y Bill Nighy, de quienes saldrá el ganador que será anunciado el próximo 12 de marzo en un evento realizado en Los Ángeles.

Brendan ha sido alabado por los amantes del cine desde que su nueva producción vio la luz, no olvidemos que en el pasado Festival de Cine de Venecia, el actor fue ovacionado durante seis minutos, en lo que no pudo contener las lágrimas mientras agradecía a la gente que se deshacía en aplausos.

Y de igual manera, durante los Critics Choice Awards, Fraser fue premiado con el galardón a “Mejor Actor”, siendo su emotivo discurso el que se llevó la noche y el llanto de algunos actores y actrices que se encontraban presentes esa noche.

El discurso pronto tomó las redes sociales, viralizándose ante el empoderamiento que los usuarios encontraron en sus palabras.

The nominations for Actor in a Leading Role go to… #Oscars #Oscars95 pic.twitter.com/BVcCq7u4Ut

— The Academy (@TheAcademy) January 24, 2023