México.-Eugenio Derbez no se quiso quedar atrás y se unió al trend de famosos que hicieron bromas sobre la nueva sesión de Shakira con Bizarrap.

A través de sus redes sociales, el comediante compartió una divertida imagen editada en la que utilizó la foto que se tomaron Bizarrap y Shakira para anunciar su colaboración.

En la imagen aparece Consuelo Duval como Federica P. Luche, en lugar de la colombiana, causando la gracia entre los usuarios que han visto la imagen.

Además, en la descripción de la fitografía, Eugenio utilizó una estrofa de la canción de Shakira, añadiéndole su toque humorístico, pues aseguró que había recibido un mensaje de Federica P. Luche.

“Mensaje que recibí de Federica: “Cuidadito Pique-te de garrapata. Si no quieres que la próxima sesión de bizarrap sea conmigo”, se lee en el texto.

Pero eso no fue todo, pues en los comentarios, Consuelo Duval se unió a la broma y escribió una divertida respuesta a lo que Eugenia acababa de compartir.

“Ludovicoooo, ya me exhibiste ácaro de colchón de paso. Y Cuidadito gusanooo porque no te la acabas”, escribió la actriz.

Como era de esperarse la imagen se viralizó en cuestión de minutos, pues ya cuenta con más de 500 mil ‘me gusta’, además de que los usuarios dejaron un comentario en el que no pudieron evitar la risa.

“Debería existir un Instagram de Ludo y otro de Fede”, “No sé por qué lo leí como hablan”, “Necesito que sí hagan colaboración”, “Imagínate a Shaki y Fede juntas, ni uno queda vivo”.

Cabe señalar que la colaboración entre Shakira y Bizarrap se ha convertido en la más escuchada en todos los tiempos, pues desde las primeras horas de su lanzamiento logró superar el hit de ‘Despacito’ de Luis Fonsi.

Además de que enSpotify se convirtió en número uno a nivel mundial con más de 14 millones de reproducciones en 24 horas.

