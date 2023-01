Medios locales reportaron que la decisión del juez fue criticada por la familia de Mya Naomi, pues mientras ella aún lucha contra las consecuencias del intento de feminicidio en su contra, Erik puede realizar “su vida normal”.

Además, Mya Naomi declaró: “Él es un peligro para mí, para otras y para él mismo” y aseguró que el día del ataque, la intención del hombre era matarla.

Mya es conocida en la comunidad de Camargo porque es ex candidata a reina de la Expo Feria de Chihuahua.

ban en casa del joven junto a la mamá de éste, pero que de un momento a otro, los tres comenzaron a discutir y ella le pidió a Erik que la llevara a su casa.

“El camino se desvió y me preguntó que si de verdad ya no quería ser su novia, yo le dije que no y todo se salió de control”.

De acuerdo con la joven, cuando iban camino a su casa, Erik se puso violento y las agresiones escalaron, y por negarse a dar las contraseñas de sus redes sociales, el hombre comenzó a decirle groserías.

“Como yo ya no quería estar escuchando eso y como estábamos cerca de mi casa yo me bajé del auto”.

Mya Naomi bajó del auto pero su agresor la alcanzó y al abrazarla por detrás fue que la atacó con una navaja: “yo le dije que parara que estaba sangrando y él me dijo: perdóname mi amor, perdóname mientras ahora sí me abrazaba, (como queriendo que lo disculpara por lo que había hecho)”.

La adolescente gritó por ayuda y fue cuando Erik la apuñaló otras decenas de veces hasta que una persona se percató de lo ocurrido y el agresor huyó.

Aunque la persona que se acercó a ayudar a Mya llamó a una ambulancia, también la abandonó y todo esto ocurrió junto a un lote baldío, donde la joven permaneció hasta que llegó el apoyo.

Fue la madre de Erik quien llegó más rápido al lugar y junto a la mamá de Mya Naomi, acudieron a un hospital, donde le suturaron las heridas.

Después, la joven fue trasladada a Chihuahua, donde le confirmaron que tenía su tráquea abierta, un pulmón perforado y que había perdido mucha sangre por lo que necesitó de tres transfusiones.

A pesar del testimonio de Mya Naomi fue que el juez de Camargo determinó el cambio de delito a lesiones y que Erik siga su proceso en libertad hasta que se dicte una sentencia en su contra.