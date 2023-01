México.- Salma Hayek volvió a dar cátedra de moda. Para la alfombra roja de la presentación mundial de la película “Magic Mike’s Last Dance”, la mexicana eligió un revelador vestido de red que deja ver lo bien que se conserva.

Del brazo de Channing Tatum, la veracruzana llegó en un entallado vestido con aplicaciones en flores bordadas, lo que lo califica como atrevido y llamativo.

Aunque no sorprendió, pues es una amante de la moda de alta costura, Salma Hayek sí impactó a la prensa internacional.

Para complementar su outfit, la actriz de Hollywood usó joyería que consistió en un colgante con un cristal brillante, un collar de piedras y un par de pendientes de aro. También incluyó algunas pulseras.

Y el complemento fueron unos zapatos de plataforma en tono dorado de la firma Larroudé, y un bolso verde Cassette de Bottega Veneta.

El director Steven Soderbergh, Salma Hayek y Channing Tatum, en la alfombra roja del estreno de la película “Magic Mike’s Last Dance”. Foto: AP.

A la presentación de la cinta “Magic Mike’s Last Dance” acudieron otros integrantes del elenco, pero no cabe duda de que Salma y Channing Tatum se llevaron la noche.

Channing se dejó ver impecable en traje negro y playera del mismo color, lo que le dio una imagen sobria y elegante.

