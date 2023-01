A quien me traicionó ya será él que se vaya a dormir tranquilo, porque yo no doy un quinto por esa persona. Me llevó con engaños, se metió a mi cama, o sea, fueron un montón de cosas que dices ‘¡qué deplorable!’, o sea, una persona deplorable», declaró.

Kate reveló en entrevista que vivió momentos de mucha incertidumbre, miedo, debido a ataques que recibió no solo para ella, sino para su familia.